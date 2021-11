Lotte Kopecky ist Weltmeisterin im Punktefahren bei der Bahnrad-WM in Roubaix

Die belgische Profiradsportlerin und Bahnradfahrerin Lotte Kopecky hat am Sonntag den Weltmeistertitel im Punktefahren bei der Bahnrad-WM im nordfranzösischen Roubaix gewonnen. Damit schließt Kopecky nach Silber jeweils in der Verfolgung und im Omnium und mit Gold im Punktefahren eine äußerst erfolgreiche WM ab. Die Bahnrad-WM in Roubaix war für Belgien sehr erfolgreich, denn mit einer Goldmedaille, viermal Silber und einer Bronzemedaille räumten die belgischen Teilnehmer regelrecht ab.