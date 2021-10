"Noch keine wissenschaftliche Basis für eine dritte Coronaimpfung für alle"

Impf-Task Force-Leiter Ramaekers erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass sowohl seine Behörde, als auch der Hohe Gesundheitsrat stets so wissenschaftlich wie nur eben möglich zu Werke gehen: „Wir beobachten die Situation weltweit. Seit dem Sommer tragen wir auch Rechnung mit der Tatsache, dass die allgemeine Bevölkerung potentiell eine dritte Impfung erhalten kann, doch dies muss auf Basis von wissenschaftlichen Argumenten erfolgen. Ich würde gerne wissen, was der wissenschaftliche Unterbau ist, auf den sich die flämische Regierung beruft, um eine dritte Impfung anzukündigen.“