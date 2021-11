Aufsteiger Union bleibt mindestens eine Woche lang Tabellenführer

Union Saint-Gilloise aus Brüssel bleibt nach dem 12. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga an der Tabellenspitze. Im Spiel um die Tabellenführung gewann Union in Eupen gegen die Alliance Sportive mit 2:3 (Foto). Relordmeister RSC Anderlecht konnte nach einer Kapitalspritze auch sportlich wieder punkten und gewann mit 4:2 gegen Tabellenschlusslocht Beerschot.