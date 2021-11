Der Palast feiert den 20. Geburtstag von Kronprinzessin Elisabeth mit einem neuen offiziellen Foto

Belgiens Kronprinzessin Elisabeth feiert an diesem 25. Oktober ihren 20. Geburtstag. Wie es die Tradition verlangt, veröffentlichte der Königliche Palast auch wieder ein neues Pressefoto der Prinzessin. Elisabeth hat gerade ihr Studium in Oxford begonnen und es ist also nicht verwunderlich, dass das neue Foto dort auch aufgenommen wurde.