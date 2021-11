Erneut 10 Festnahmen im Antwerpener Drogenmilieu Im Zuge der "Operation Sky"

1,3 Tonnen Koks - 51,6 Mio. €

Die Erkenntnisse aus den entschlüsselten Daten sorgen sowohl für bestätigende Beweise von Straftaten in Zusammenhang mit Kokainschmuggel, als auch für neue Ermittlungsergebnisse in den Recherchen bezüglich der Aktivitäten dieser kriminellen Familien, so Aerts: „Diese sollen mindestens 1,3 Tonnen Kokain im Straßenverkaufswert von 51,6 Mio. € eingeführt haben.“ Dazu wurde auch die Hilfe der jetzt verhafteten Zwischenpersonen, die im Hafen arbeiten oder von dort aus wichtige Informationen liefern konnten, genutzt.

Um das Kokain nach Belgien schmuggeln zu können, wurden einige Techniken angewandt, wobei auch Pincodes verwendet wurden, die auf betrügerische Weise besorgt wurden. Um bestimmte Container aus dem Hafen holen zu können, erhalten z.B. Transportunternehmen einen Pincode, um Zugang zu diesem Container zu erhalten. Demnach wurden auch Personen ausgenutzt, die eigentlich legale Jobs im Hafen haben. Dazu gehören 6 der 10 jetzt festgenommenen Verdächtigen.

Aktuell laufen in der Antwerpener Region Ermittlungen in insgesamt 194 Akten, die nach der Entschlüsselung von Sky ECC eröffnet werden konnten. Das entspricht etwa 70 % der laufenden Ermittlungen in Antwerpen