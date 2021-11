Hoher Gesundheitsrat: "Kernenergie keine ideale Alternative für fossile Energiequellen"

Die kleineren Kernkraftwerke, die z.B. der französische Staatspräsident Emmanuel Macron gerne als Alternative in den Ring wirft, die sogenannten „small modular reactors“ (SMR), kommen nach Ansicht des Gesundheitsrates in Belgien zu spät: „Die meisten von ihnen sind noch in der Entwicklungsphase und es sind noch gründliche Bewertungen der Risiken notwendig, z.B. in Sicherheitsfragen. Auch wenn diese Entwicklungen für Zukunftsperspektiven sorgen könnten, bieten diese Reaktoren keine Lösung für die heutigen Probleme.“

Nach Ansicht des Hohen Gesundheitsrates braucht es in Sachen Energiewende und Atomausstieg einen entschlossenen politischen Willen „auf regionaler, nationaler oder europäischer Ebene, um so schnell wie möglich für die nötigen technologischen und industriellen Entwicklungen zu sorgen.“