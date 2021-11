Houthalen-Helchteren: Wolf beißt mehrere Damhirsche tot

Am vergangenen Wochenende konnten an einem frühen Morgen aus einem fahrenden Auto heraus Handybilder von einem Wolf gemacht werden, der in der Nähe der limburgischen Stadt Maaseik unterwegs war (Videos unten). Nach Ansicht eines Mitglieds der Vereinigung „Willkommen Wolf“ handelt es sich hier um ein junges Tier, „das zu spät nach Hause zurückgekehrt ist und der sich nach einem nächtlichen Ausflug verlaufen hat.“

Noch am Sonntagabend sind irgendwo in Limburg zwei junge Wölfe fast überfahren worden, als sie eine vielbefahrene Straße überqueren wollten. In dieser Region sind bereits einige Wölfe, vor allem unerfahrene Jungtiere so ums Leben gekommen.