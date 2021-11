Ministerpräsident Jambon eröffnet die "Flämische Woche" bei der Weltausstellung in Dubai

Die flämische Delegation genießt im belgischen Pavillon bei 35°C im Schatten diskret ein kühles belgisches Bier, während sich Gäste aus den Emiraten an belgischen Waffeln laben. In Dubai ist es auch im Rahmen einer Weltausstellung so, dass vieles in Hinterzimmern möglich ist…

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind und bleiben ein wichtiger Partner für die Wirtschaft im belgischen Bundesland Flandern, wie Kris Put von Flanders Investment and Trade (FIT), der „Marketingmaschine“ der flämischen Unternehmerwelt und des Landeswirtschaftsministeriums, sagt: „Die Vereinigten Arabischen Emirate sind noch immer ein sehr wichtiger Handelspartner. Flandern exportiert pro Jahr Waren und Güter im Wert von 2,5 Mia. € dorthin.“

"Pferde sind für die Emire wichtig"

Put zählt auf, was in den Emiraten an Flanderns Wirtschaft geschätzt wird: „Man kennt uns hier. Natürlich auch über die großen Projekte von Bauunternehmen, wie Besix, De Nul oder Deme. Aber die kleineren und mittelständischen Unternehmen sind hier ebenso bekannt, wie z.B. die Pferdezüchter und Pferde sind für die Emire hier sehr wichtig.“ Doch auch der Hersteller von digitalen Bildschirmen, Barco, liefert seine Produkte auch in diesen Teil der Welt, wie ein Raum in Dubai beweist, in dem man inmitten von riesigen Bildschirmen in die Kunstgeschichte eintauchen kann. Barco ist auch in diesem Sektor ein weltweit bekannter Rüstungslieferant.

Dubai Expo 2020 findet durch Corona mit einem Jahr Verspätung statt. Dies ist die erste Weltausstellung in einem arabischen Land. Über 180 Länder aus der ganzen Welt stellen sich hier mit Wirtschaft, Kultur und Kulinarischem vor. Die Vereinigten Arabischen Emirate investierten 7 Mia. € in ein Gelände und in Bauwerke auf einer Fläche, die so groß ist, wie 600 Fußballfelder…