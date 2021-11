Phänomen: Mehr und mehr Anträge auf eine Begnadigung durch den König

Immer mehr in Belgien bestrafte oder inhaftierte Personen bitten den König um eine Begnadigung. Laut einem Bericht in der Sonntagausgabe der frankofonen Tageszeitung La Dernière Heure kann eine Erklärung für dieses Phänomen sein, dass es heute möglich ist, ein Gnadengesuch an den König per E-Mail zu richten.