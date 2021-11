Durchimpfungsrate in Brüssel steigt langsam auf 70 Prozent der Erwachsenen dank Corona-Pass

In der Region Brüssel-Hauptstadt scheint sich die Einführung des Corona-Pass seit dem 15. Oktober auf die Durchimpfungsrate auszuwirken: In der vergangenen Woche ließen sich ein Viertel mehr Brüsseler als in der Vorwoche erstmals gegen das Corona-Virus impfen. "Damit haben wir jetzt 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung erreicht, die eine erste Dosis erhalten haben”, so die Corona-Verantwortliche Inge Neven im Morgenmagazin De morgen auf Radio 1.