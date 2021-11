Aktion gegen Kokainhandel: 64 Verhaftungen, 6 Drogenlabors ausgehoben, 57 Luxusfahrzeuge beschlagnahmt

Bereits im März 2021 hatte die Polizei die größte Aktion je gegen die Drogenmaffia in Belgien durchgeführt, nachdem es den Ermittlern gelungen war die Berichte aus verschlüsselten Sky-ECC-Telefonen zu lesen, mit denen mutmaßliche Drogenkriminelle kommunizieren. In der Folge der "Operation Sky" wurden mehrere Netzwerke innerhalb der Drogenwelt zerschlagen und mehrere Personen verhaftet.

Gestern wurden in Antwerpen zehn Verdächtige festgenommen, die Drogen in den Hafen geschmuggelt haben sollen, und Anfang letzter Woche wurde nach Durchsuchungen an verschiedenen Orten in unserem Land eine große Drogenbande gefasst. Der Schwerpunkt des Geschehens soll heute Morgen in Brüssel liegen.

Vergangene Woche war der Polizei ein Schlag gegen die Drogenmafia in Lüttich gelungen.