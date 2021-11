Für die Hausärzte ist das Maß voll: Hochrisikokontakte werden nicht mehr getest

Flandern gehört zwar zur Spitzengruppe der durchgeimpften Regionen in Europa, aber der massive Anstieg der Corona-Infektionen wirkt sich jetzt auf die Praxen und Wartezimmer aus. Für die Überlastung sorgen nicht so sehr die vielen Kranken, sondern eher die vielen Hochrisikokontakte, die ebenfalls getestet werden müssen.

"Tests und die Rückverfolgung von Kontaktpersonen sind ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung einer Pandemie, solange die Viruszirkulation unter einem bestimmten Schwellenwert bleibt", so der Hausärzteverband Domus Medica in einer Pressemitteilung. "Diese Schwelle haben wir längst überschritten. Massentests und die Rückverfolgung von Kontaktpersonen sind einfach nicht mehr machbar. In vielen Zentren muss man heute schon zwei oder drei Tage warten, bis man getestet werden kann."

Hinzu kommt, dass die Zahl der (hauptsächlich verbalen) Aggressionen gegen Allgemeinmediziner in letzter Zeit ebenfalls zugenommen hat. "Das Bereitschaftspersonal hat das vergangene Wochenende als das schlimmste seit der Pandemie beschrieben.”