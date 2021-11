Rund um 3M-Werk: Fast 60 % der Einwohner haben zu hohen PFOS-Gehalt im Blut

Laut der Forscher bedeutet eine Überschreitung dieser Werte nicht, dass ein unmittelbares Gesundheitsrisiko besteht. Langfristige Auswirkungen sind jedoch nicht auszuschließen, so die flämische Gesundheitsagentur. Es wurden auch andere Risikofaktoren ermittelt. So können bestimmte Berufe, bei denen man mit Produkten aus der PFAS-Familie in Berührung kommt - wie z. B. Feuerlöschschaum - zu erhöhten Konzentrationen von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen im Blut führen.

Für die flämische Gesundheitsagentur muss die Freisetzung von PFOS und PFAS durch 3M jedoch gestoppt werden und muss beim Verursacher angesetzt werden, damit die Bevölkerung den Schadstoffen nicht mehr länger ausgesetzt ist.