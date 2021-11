UAntwerpen: mehr Erektionsstörungen bei jungen Männern wegen extremem Pornokonsum

Urologe De Win betont, dass das Problem "zwischen den Ohren" liegt. "Wir sprechen hier nicht von einer biologischen erektilen Dysfunktion. Eine Viagra-Pille wird diese Probleme also nicht lösen, denn auch hier ist die Erregung entscheidend." Haben junge Männer also aufgrund von Pornos ein falsches Bild von echtem Sex? "Wir müssen diesen Zusammenhang noch weiter untersuchen. Wir haben in unserer Studie festgestellt, dass in der Gruppe der Männer, die sagen, dass Pornos sie mehr erregen als echter Sex, sechzig bis siebzig Prozent auch ein Erektionsproblem hat."