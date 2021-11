Alle Maßnahmen gegen die vierte Corona-Welle im Einzeln: Maskenpflicht, Corona-Pass und Homeoffice

Am Dienstagnachmittag haben die Vertreter aller Regierungen in Belgien eine Ausweitung der Maskenpflicht, des Corona-Passes und der Arbeit im Homeoffice beschlossen, um die erhöhte Viruszirkulation einzudämmen. In einer Mitteilung von Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) werden alle Maßnahmen im Einzeln aufgezählt, die am Freitag, dem 29. Oktober, in Kraft treten.