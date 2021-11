Ausgezeichnet: Wout Van Aert und Lotte Kopecky sind Flandrien und Flandrienne des Jahres

Für den 27-jährigen Wout Van Aert ist es die dritte Ehrung als Flandrien in Folge. 2021 war ein gutes Jahr für den Radsportler aus Antwerpen. Van Aert gewann zwei Etappen der Tirreno-Adriatico und wurde Zweiter. Zu Beginn des Jahres gewann er den flämischen Klassiker Gent-Wevelgem sowie das Amstel Gold Race in den Niederlanden. Er triumphierte bei den belgischen Meisterschaften und war der erste Fahrer, dem es gelang, die Leistung von Eddy Merckx zu wiederholen, d. h. einen Massensprint, eine Bergetappe und ein Zeitfahren bei ein und derselben Tour de France zu gewinnen. Van Aert gewann 2020 ebenfalls Silber bei den Olympischen Spielen in Tokio und bei den Weltmeisterschaften.