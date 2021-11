Beschäftigungsministerin Crevits sucht Anregung in Dänemark, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen

Ministerin Crevits ist auch an der Sanktionspolitik interessiert, aber sie ist sich bewusst, dass ein solches System einen ganzen Prozess erfordert. "Sie können nur dann eine strenge Sanktionspolitik betreiben, wenn Sie auch sehr deutlich machen, was Sie von den Menschen erwarten. Daran arbeiten wir gemeinsam mit dem flämischen Arbeitsamt. Die Vereinbarungen, die zu Beginn eines Programms getroffen werden, müssen viel klarer formuliert werden, mit konkreten Meilensteinen und der Frage, was passiert, wenn man zum Beispiel Termine nicht wahrnimmt."

"Auch in Flandern werden Langzeitarbeitssuchende intensiv unterstützt", sagt Crevits: "Günstigere Kinderbetreuung, kostenlose Ausbildung, aber man muss die Menschen auch dazu bringen, das alles zu wollen. Und das erfordert eine sehr enge Begleitung".

"In Dänemark ist die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden intensiver. Wir versuchen, dasselbe in Flandern zu tun. Das flämische Arbeitsamt setzt sich jetzt mit den Stadt- und Gemeindebehörden zusammen, die die Menschen am besten kennen und auch zusätzliche Hindernisse für eine erfolgreiche Arbeitssuche (schlechte Wohnverhältnisse oder fehlende Kinderbetreuung) beseitigen können.”