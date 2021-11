Hochwasser im letzten Sommer verursacht über 2 Milliarden Euro Schaden

Die finanziell am stärksten betroffene Gemeinde ist Lüttich mit einem Schaden von mehr als 200 Millionen Euro. In Flandern war Voeren mit einem Schaden von 4,4 Millionen Euro am stärksten betroffen.

Dreieinhalb Monate nach dem verheerenden Hochwasser am 14., 15. Und 16. Juli 2020 hat Assuralia, der Verband der Versicherungsunternehmen, einen guten Überblick über die versicherten Schäden.

Einen Monat nach der Katastrophe war der Verband noch von Kosten zwischen 1,3 und 1,7 Milliarden Euro ausgegangen. Nachdem nun aber fast 72.000 Schadensmeldungen eingegangen sind, beziffert Assuralia den versicherten Schaden auf rund 2.164 Millionen Euro.

Die Versicherer erwarten keinen großen Anstieg der Zahl der Anträge mehr. "Was sich noch ändern kann, ist der genaue Betrag. Sobald die Bewertungen vor Ort abgeschlossen sind, werden die Zahlen über den Gesamtschaden genauer", sagt Hein Lannoy, CEO von Assuralia.