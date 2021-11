"Nasen- und Mundschutz im Unterricht darf kein Tabu sein", sagt Corona-Kommissar Pédro Facon

"Wir wissen, dass ein kurzfristig keine Impfung ab dem sechsten Lebensjahr geben wird”, erklärte der hohe Regierungsbeamte im Radio: “Auf europäischer Ebene gibt es dazu noch wissenschaftliche Diskussionen. Wie können wir also die Sicherheit im Klassenzimmer erhöhen? Ist die Wiedereinführung von Masken für bestimmte Gruppen oder in bestimmten Situationen sinnvoll? Ich denke, das Thema darf kein Tabu sein." Nach Ansicht von Pédro Facon muss noch an der Belüftung und der Luftqualität in den Klassenzimmern gearbeitet werden.