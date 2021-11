Trotz langer Verkehrsstaus immer noch weniger Reisende in öffentlichen Verkehrsmitteln

Die geringere Zahl Zugreisender dürfte vor allem auf die ungünstige Corona-Situation in Brüssel zurückzuführen sein. Die Hauptstadt ist die wichtigste Bestimmung für Pendler. Aber in Brüssel waren die Corona-Vorschriften strenger. Außerdem sind dort hauptsächlich Dienstleistungsunternehmen und öffentliche Verwaltungen ansässig. Telearbeit ist also leichter zu bewerkstelligen als in einem Produktionsunternehmen in Flandern.

Mitte September meldete die Brüsseler Nahverkehrsmittelgesellschaft MIVB/STIB immer noch 28 Prozent weniger Fahrgäste in den Trams und 37 Prozent weniger Fahrgäste in der U-Bahn. Seitdem ist die Zahl der Fahrgäste in den Trams, Bussen und U-Bahnen etwa auf 75 Prozent der Zahl von 2019 gestiegen. Vor allem die U-Bahn hat wieder zugelegt.