Anhörung: Das Chemieunternehmen 3M muss einmal mehr Rede und Antwort zum PFOS-Skandal stehen

Das US-Chemieunternehmen 3M muss nach dem PFOS-Skandal und nach dem Verklappen von umweltschädlichen Abwässern in die Schelde im Rahmen einer Anhörung bei der flämischen Umweltinspektion Rede und Antwort stehen. Das Unternehmen steht mehr denn je in der Kritik, seit diese Woche bekannt wurde, dass zahlreiche Menschen, die rund um das Werk in Zwijndrecht bei Antwerpen leben, zu viel Schadstoffe bzw. PFOS im Blut haben.