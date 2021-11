Auto stürzt von Hubbrücke in Löwen: Junge Familie leicht verletzt

Beim Öffnen einer Hubbrücke an der sogenannten „Vaartkom“ in Löwen (Flämisch-Brabant) ist am Mittwoch ein Auto mit 3 Insassen auf dem Dach gelandet. Glücklicherweise wurde die Familie - die beiden Eltern und ein Kind - nur leicht verletzt. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, ist unklar.