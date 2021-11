Belgien: Stark steigende Inflation durch die hohen Energiepreise

Die Inflation, die ermessen lässt, wie teuer das Leben wird, ist im Oktober auf 4,16 % angestiegen, was den höchsten Pegel seit Oktober 2008 darstellt. Dieser Anstieg ist in Belgien natürlich in erster Linie auf die hohen Preise für Energie, sprich für Strom, Gas und Treibstoffe zurückzuführen.