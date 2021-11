Corona: Die Zahlen steigen weiter - Rund 125 Krankenhauseinlieferungen täglich

Zwischen dem 19. und dem 24. Oktober meldeten die Krankenhäuser in Belgien pro Tag durchschnittlich 125 Einlieferungen von neuen Corona-Patienten. Aktuell werden hier 1.379 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, in Krankenhäusern behandelt. Davon befinden sich 255 Patienten auf Intensivstationen.

Die Zahl der Sterbefälle aufgrund von Corona steigt weiter leicht an. In der Woche vom 18. auf den 23. Oktober starben in unserem Land täglich durchschnittlich 15 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Demnach sind in Belgien bisher 25.946 Corona-Patienten an diesem Virus gestorben.

Die Zahl der neuen Ansteckungen ging im Zeitraum 19. bis 24. Oktober weiter nach oben. Pro Tag wurden durchschnittlich 4.700 Personen in Belgien positiv auf Corona getestet. Bei den Coronatests (rund 67.000 pro Woche) lag die Positivitätsrate bei 8,8 %. Der R-Wert in unserem Land liegt aktuell bei 1,24. Dieser Wert hat sich etwas nach unten korrigiert.

Bisher sind in Belgien 74 % der Gesamtbevölkerung bzw. 86 +% der erwachsenen Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus Covid-19 geimpft.