Das Goethe-Institut Brüssel legt den Fokus auf Deutsch in Flandern: "Ga voor Duits!"

Fokus Deutsch in Flandern & Brüssel: Woche für Deutsch vom 15. bis zum 21. November 2021

Einer der Höhepunkte der Projekte zu Fokus Deutsch ist die „Woche für Deutsch“ Mitte November 2021. Der Belgische Germanisten- und Deutschlehrerverband (BGDV) organisiert in Kooperation mit verschiedenen Bildungspartnern in Flandern und Brüssel, mit der Deutschen Botschaft und mit dem Goethe-Institut zahlreiche Angebote rund um die deutsche Sprache.

Den Auftakt bildet am Montag, den 15. November 2021, die Eröffnungsveranstaltung zur Rolle der deutschen Sprache in Belgien, eine Kooperation des Antwerpener Deutschcafés und der Deutschen Botschaft in Brüssel. Die Podiumsdiskussion wird musikalisch von dem Cellisten Justus Grimm begleitet und startet um 19.00 Uhr im Zaal XL in Antwerpen (nähere Informationen und Anmeldung: deutschcafe@uantwerpen.be).

Der Belgische Germanisten- und Deutschlehrerverband (BGDV) kreiert darüber hinaus ein Quiz für Schulkinder und veranstaltet eine Fortbildung für Lehrkräfte, die Deutsch unterrichten. In ganz Flandern gehen des Weiteren Aktivitäten für Schulkinder und das Lehrpersonal an den Start. Auch in vielen Bildungs- und Kultureinrichtungen in Flandern sowie in Brüssel gibt es Veranstaltungen rund um die deutsche Sprache.

Deutsch in Flandern soll nachhaltig im Fokus stehen, nicht nur eine Woche lang. Dafür steht das Goethe-Institut, aber die „Woche für Deutsch“ möchte mit einem vielfältigen Angebot das gesellschaftliche Bewusstsein für Deutsch als Fremdsprache in Flandern schärfen und den Stellenwert von Deutsch als dritter Landessprache Belgiens stärken.