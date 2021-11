Europalia "Tracks & Trains" in der Train World: "Mystisch, Luxuriös, Belgisch!" - Der Orient Express

George Pullman zieht nach Europa um und gemeinsam mit Georges Nagelmackers wird an der Gründung einer Gesellschaft gearbeitet, die in Europa Luxus- und Schlafwagenzüge betreiben soll. 1872, zwei Jahre nach dem französisch-preußischen Krieg, gründet Nagelmackers in Lüttich die CIWL, die ab 1876 ohne andere Partner nur von ihm selbst betrieben wird.

Er kann sein Netzwerk dank seiner wohlhabenden Industriellenfamilie und dank der Hilfe von Belgiens König Leopold II. gehörig ausbauen. Nach und nach erwirbt er Beteiligungen in anderen Bahngesellschaften in ganz Europa und er investiert in die Stahlindustrie.

Georges Nagelmackers stirbt am 10. Juli 1905 in Villepreux in Frankreich. Zu diesem Zeitpunkt findet in seiner Heimatstadt Lüttich gerade die Weltausstellung statt, die er mit gestaltete und bei der auch einige seiner CIWL-Waggons ausgestellt werden (Postkarte unten).

(Lesen Sie bitte unter der Illustration weiter)