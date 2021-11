Europapolitik: Premierminister De Croo warnt seinen polnischen Amtskollegen

Premier De Croo warnte den polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki am Mittwoch in einer Ansprache vor dem Europa Kolleg in Brügge vor einer Eskalation des Konflikts über die Basisregeln der Rechtstaatlichkeit in der EU.

De Croo sagte deutlich: „Wer die Basisregeln der liberalen Demokratie nicht respektiert, der unterminiert jedes Vertrauen zwischen den Europäern.“ Der liberale belgische Regierungschef sagte an die Adresse der polnischen Regierung: „Denen, die in Brandinterviews in der Financial Times den 'Dritten Weltkrieg' ausrufen sage ich: Ihr spielt mit dem Feuer.“