Grenzpolizei: Ab Freitag Bummelstreik in den Flughäfen von Brüssel und Charleroi sowie im Eurostar-Bahnhof

Am Freitag, pünktlich zu Beginn der Herbstferien in Belgien, will die Bundespolizei in den Flughäfen von Brüssel und Charleroi sowie im Eurostar-Bahnhof in Brüssel Süd/Midi mit Dienst nach Vorschrift gegen eine ausbleibende Einigung in den Tarifgesprächen mit dem Bundesinnenministerium protestieren. Doch die Polizeigewerkschaften kündigen auch „richtige“ Streiks an.