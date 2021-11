Nationale Sportverdiensttrophäe für den Marathonläufer Bashir Abdi

Bashir Abdi (32) gewann in diesem Jahr in Tokio Gold bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille und er verpulverte am vergangenen Wochenende beim Rotterdam Marathon den Europarekord auf dieser Distanz. Abdi lief die Distanz in 2 Stunden, 3 Minuten und 35 Sekunden und war damit 41 Sekunden schneller als der bisherige europäische Marathon-Rekord.