Umweltskandal: Zwijndrecht macht 3M haftbar - Umweltamt verfügt Produktionsstopp

3M reagiert, aber zu spät

3M gab im Nachhinein zu verstehen, dass man mit den „heutigen Aktivitäten“ nicht an den hohen PFOS-Werten im Blut der Anwohner verantwortlich sei. Das US-Chemieunternehmen will das mit „wissenschaftlichem Beweismaterial“ belegen. Man wolle „konstruktiv“ mit den Behörden zusammenarbeiten und „wir wollen das Beste für alle Parteien, unsere lokale Gemeinschaft, die Bürger, das wirtschaftliche Leben in Belgien, für die 350 Menschen, die in unserer Fabrik arbeiten, die Kunden und die vitalen Industrien, die auf die Produkte, die wir herstellen, vertrauen.“

Von einer Schließung eines Teils der Produktion am Standort Zwijndrecht hält 3M nichts: „Arbeitsplätze geraten in Gefahr, das Durchführen des Oosterweel-Projekts gerät in Gefahr, vitale industrielle Betriebe können nicht mehr bedient werden.“ Mit einer Schließung von 3M „wird das Betriebsklima in Belgien und Europa ernsthaft gestört.“ Auch jetzt wieder reagiert 3M nach Angaben von Beobachtern wieder mit allgemeinen Floskeln und mit Drohungen, doch anscheinend ist es der Politik inzwischen sehr ernst gemeint mit den Forderungen und mit den juristischen Schritten gegen den US-Konzern.

Während Rebecca Teeters, Vizepräsidentin der 3M-Gruppe, im flämischen Landesparlament versuchte, die Wogen zu glätten, brodeldete es bereits bei der flämischen Umweltinspektion. Teeters wiegelte mit Sätzen, wie "Unsere Arbeitnehmer haben 10 Mal höhere Blutwerte als die Einwohner von Zwijndrecht, werden aber nicht krank". Doch ab späten Freitagnachmittag schlug es wie eine Bombe ein. Die Umweltinspektion verfügte, dass 3M mit sofortiger Wirkung alle Produktionsprozesse beenden muss, bei denen PFAS- oder PFOS-haltige Stoffe ausgestoßen werden.

Von seiten der flämischen Umweltbehörden hieß es dazu: "Die betroffenen Produktionseinheiten zeitweise stillzulegen ist momentan die einzige Möglichkeit, um sicher zu gehen, dass die Risiken der Bloßstellung der Anwohner nicht weiter zunehmen."