Belgiens Finanzminister will die steigenden Treibstoffpreise abfedern

Finanzminister Van Peteghem hat sich dafür ausgesprochen, zum Abfedern der steigenden Treibstoffpreise an der Zapfsäule das sogenannte „Cliquet-System“ wieder einzuführen. Mit diesem System werden die Akzisen (sprich die Verbrauchersteuern) auf Benzin und Diesel gesenkt, wenn der jeweilige Preis über ein festgelegtes Maximum hinausgeht.

Van Peteghem kündigte in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments an, seiner Regierung diesen Vorschlag vorlegen. Das „Cliquet-System“ soll dabei helfen, die Ausgaben der Haushalte abzumildern, die ja auch schon unter hohen Energiepreisen leiden, weil Strom und Gast ebenfalls teurer wird.

An diesem Freitag sind zum ersten Mal seit gut 2 Monaten die Kraftstoffpreise an der Tankstelle etwas nach unten gegangen. Für 95er Benzin sinkt der Preis um 2 Eurocent pro Liter und bei Diesel im fast 3 Eurocent. In den vergangenen Wochen waren die Preise für Ölprodukte an den Weltmärkten auf Rekordhöhen angestiegen.