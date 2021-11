Bummelstreik der Bundespolizei: Chaos vor und im Brussels Airport

Der Bummelstreik der Bundespolizei, die für die in Belgien Grenzkontrollen zuständig ist, hat am Freitag am Brüsseler Nationalflughafen in Zaventem für ein Chaos gesorgt. Die Beamten, die gegen ein Ausbleiben von Gehaltserhöhungen und Personalmangel protestieren, führen Dienst nach Vorschrift. Staus vor dem Flughafen und lange Warteschlangen in den Schalterhallen sind die Folge.