Die aktuell geltenden Corona-Vorschriften in Belgien kurz zusammengefasst

Ab sofort ist das Tragen von Mundmasken wieder an mehr Orten und zu mehr Gelegenheiten verpflichtet, vor allem in Innenräumen: In Geschäften und Shoppingzentren, in Bibliotheken und Museen, in Gebetsräumen aller Art, in Unternehmen und bei Behörden sowie in Ämtern.

Auch das Personal von Cafés und Restaurants in der gesamten Gastronomie sowie in Fitnesszentren muss wieder Mundmaske tragen.

Bis auf Weiteres wird in Belgien auch das System des Covid Safe Tickets ausgeweitet. Dieser 3G-Nachweis gilt bei Veranstaltungen in Innenräumen mit 200 Zuschauern oder Teilnehmern und mit 400 Personen unter freiem Himmel. Bisher galt das für 500 Personen in Innenräumen und 750 Personen draußen.

Ab dem Stichtag 29. Oktober empfiehlt die Regierung auch wieder mit Nachdruck das Arbeiten von zu Hause aus.