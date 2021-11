Die "Tollste Schule" in Flandern ist eine Sekundarschule in Brasschaat

Auch in diesem Jahr konnten sich wieder Schulen aus ganz Flandern und Brüssel beim VRT-Radiosender MNM für den Titel der „Tollsten Schule“ bewerben. Am Freitagmorgen gab MNM-Radiomoderator Peter Van de Veire den Gewinner bekannt und die Wahl fiel auf die Sekundar- und Mittelschule „Zonnebos“ in Brasschaat in der Provinz Antwerpen.