70 % der Covid-Patienten in Krankenhäusern geimpft. Trotzdem funktionieren die Impfstoffe gut!

333 Patienten wurden zwischen dem 16. und 22. Oktober in einem flämischen Krankenhaus mit Covid behandelt. 70,9 % waren vollständig geimpft. 29,1 % waren es nicht. Dennoch zeigen die Fakten, dass ungeimpfte Covid-Patienten schneller im Krankenhaus landen als vollständig geimpfte Patienten. In Flandern sind über 90 % der Erwachsenen vollständig geimpft, und diese Gruppe ist wesentlich größer als die Gruppe der nicht geimpften Personen.

Betrachtet man Belgien als Ganzes, so zeigt die Zahl für den gleichen Zeitraum, dass 54 % der Covid-Patienten im Krankenhaus vollständig geimpft waren, was die niedrigeren Impfraten in einigen Teilen des Landes widerspiegelt.

Die Zahlen zeigen auch, dass insgesamt und im Vergleich zu früheren Wellen weniger Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssen, wenn sie sich mit Covid infizieren. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen während der aktuellen vierten Welle ist deutlich niedriger als bei den drei vorangegangenen Wellen. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte, der Einweisungen in die Intensivstationen und der Patienten, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind, ist weitaus geringer, wie diese Grafik von Sciensano zeigt.