"Klimazug" fährt über Brüssel mit Aktivisten und Politikern zum Klima-Gipfel nach Glasgow

Der Klimazug, der kurz vor 9.00 Uhr aus Amsterdam in den Niederlanden abfuhr, machte am Morgen einen einstündigen Halt im Bahnhof Brüssel-Süd. Davor hatte der Zug seinen ersten Halt in Rotterdam gemacht und kam gegen Mittag in London an. Die Ankunft in Glasgow ist für 18 Uhr geplant.

Avanti West Coast, Eurostar, NS und ProRail hatten sich mit Youth for Sustainable Travel, einer europäischen Organisation zur Förderung nachhaltigen Reisens, zusammengetan, um einen Sonderzug zur COP26 einzusetzen. Sie werden von allen Infrastrukturbetreibern auf der Strecke unterstützt.

Die Delegationen und jungen Aktivisten, darunter Anuna De Wever, wurden am Brüsseler Südbahnhof mit Musik einer Live-Band auf dem Bahnsteig und von verschiedenen politischen Vertretern verabschiedet.