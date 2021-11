Nicht vergessen: Kommende Nacht wird die Uhr wieder um eine Stunde zurückgedreht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag müssen wir die Uhren im ganzen Haus wieder mal um eine Stunde zurücksetzen. Um drei Uhr ist es dann erst zwei Uhr. Erfreulich daran: So können wir am Sonntagmorgen eine Stunde länger schlafen. Die Europäische Kommission wollte diesen ständigen Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit schon seit einiger Zeit abschaffen, aber die Mitgliedstaaten können sich nicht einigen, und so wird es wohl auch in den nächsten Jahren keine Abschaffung geben.