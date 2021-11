Wie steht es um die belgischen Corona-Zahlen? Wieder mehr als 1.500 Patienten im Krankenhaus

Derzeit befinden sich 1.511 Corona-Patienten in belgischen Krankenhäusern, das ist etwa ein Drittel mehr als letzte Woche. Es ist schon fünf Monaten her, dass noch mehr als 1.500 Corona-Patienten in den hiesigen Krankenhäusern behandelt werden mussten. Bestätigte Infektionen und Todesfälle nehmen ebenfalls zu. Dies geht aus den vorläufigen Zahlen des Gesundheitsinstituts Sciensano hervor.