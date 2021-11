World Choir Games, die "Olympischen Spiele des Chorgesangs", starten in Flandern

Die World Choir Games sind die größte Chorveranstaltung der Welt. Das Musikfestival wird jedes Mal in einem anderen Land veranstaltet. Das letzte Mal wurden sie 2018 in Südafrika ausgerichtet und nächstes Jahr ist Südkorea an der Reihe. Die Ausgabe 2020 in Flandern in den Austragungsstädten Antwerpen und Gent wurde wegen der Corona-Pandemie mehrmals verschoben, kann aber heute endlich beginnen.

Die World Choir Games im Jahr 2020 sollten mit mehr als 500 teilnehmenden Chören die größten aller Zeiten werden. Mehr als 20.000 Sängerinnen und Sänger sollten ihr Bestes geben, 200.000 Besucher wurden erwartet, doch dann brach die Corona-Krise aus. Die Veranstaltung wurde mehrmals verschoben, und auch wenn sie nun endlich stattfinden kann, wird ein Großteil des Wettbewerbs weiterhin online stattfinden.

Hören Sie hier den Titelsong "Listen" von den World Choir Games des Komponisten Kurt Bikkembergs