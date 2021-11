COP26: Ministerin Meryame Kitir ruft dazu auf, die Entwicklungsländer nicht zu vergessen

"Wir dürfen nicht vergessen, für wen wir die COP26 organisieren", sagte der belgische Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit, Meryame Kitir (Vooruit, Foto), am Sonntag zum Abschluss eines sechstägigen Besuchs in Burkina Faso und Senegal und erinnerte an die Bedeutung der jungen Menschen und der Entwicklungsländer in Klimafragen. Die sozialdemokratische Ministerin, die vom 7. bis 10. November an der Weltklimakonferenz in Glasgow teilnehmen wird, betonte die Notwendigkeit, die Kräfte auf internationaler Ebene gegen die Erderwärmung zu bündeln. "Wenn wir den Klimawandel in den besonders gefährdeten Ländern bekämpfen, werden wir alle gewinnen".