Erste belgische Meisterschaft Hobby Horsing oder "Steckenpferd-Springen" in Geraardsbergen

In Skandinavien ist das Reiten auf Steckenpferden seit Jahren sehr beliebt, hierzulande wird es aber immer noch ein wenig belächelt. Zu Unrecht, finden die Organisatoren der ersten belgischen Meisterschaft. Sie nennen das Steckenpferd-Springen eine Kombination aus spielerischer Fantasie und sportlicher Eleganz. Bei der belgischen Meisterschaft in Geraardsbergen gab es Prüfungen und Medaillen in verschiedenen Alterskategorien.