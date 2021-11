Klimaschutz: Noch keine Einigung in Flandern. Regierung setzt Beratungen in den nächsten Tagen fort

Während die COP26 am Sonntag in Glasgow eröffnet wird, liegt der Fokus in Belgien auf Flandern, das bisher eine innerbelgische Vereinbarung über die Verteilung der Anstrengungen zwischen der Bundesregierung und den drei Landesteilen zur Erreichung der Klimaziele verhindert hat.

In Flandern wird derzeit über mehrere Themen verhandelt und es werden mehrere Szenarien durchgespielt. Die flämische Umwelt- und Energieministerin Zuhal Demir (N-VA, flämische Nationalisten) hat kürzlich angedeutet, dass sie nur mit zusätzlichen Maßnahmen in der Hinterhand zum großen Klimagipfel anreisen wird.