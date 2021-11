Sea Life Blankenberge eröffnet neues Robben-Informationszentrum

Der Raum, in dem sich zuvor die Ausstellung "Jurassic Seas" befand, wurde in ein Informationszentrum für Robben umgewandelt. Der gesamte Bauprozess dauerte fast vier Monate. Das Zentrum wurde am Freitag von Sanna Wammes, einer Robbenliebhaberin und Patin von 11 durch Sea Life geretteten Robben, eröffnet.

"Der Robbenschutzraum ist ein wichtiger Teil unserer Attraktion", erklärt Michelle Hoeneveld, Geschäftsführerin. "Daher war es nur logisch, ein Informationszentrum für Robben hinzuzufügen.

Die Besucher werden über den Unterschied zwischen Seehunden und Kegelrobben, die Nahrungskette der Tiere und den Prozess der Rettung und Freilassung informiert. Die Daten zu allen seit 1998 gefangenen Robben können auch auf einem interaktiven Bildschirm angezeigt werden.

"Seit 1998 führen wir umfangreiche Daten über alle geretteten Tiere. Wir können diese Informationen nun auf unterhaltsame und interaktive Weise mit unseren Besuchern teilen. In der Zwischenzeit haben wir hier über 500 Robben untergebracht".

Derzeit befinden sich zwei weitere kürzlich gerettete Robbenbabys in der Sea Life Auffangstation in Blankenberge. Es wird erwartet, dass die Tiere Mitte November ins Meer entlassen werden.