Vor einem Jahr mit 101 Messerstichen umgebracht: Wird der Mord an Mieke bald aufgeklärt?

Die Polizei hat bei den Ermittlungen zum Mord an Mieke Verlinden (Foto) mehr als 20 neue Indizien gesammelt. Im vergangenen November wurde die Erziehungsberaterin in der Nähe von Herentals in der Provinz Antwerpen mit 101 Stichverletzungen getötet. Die Polizei und mehrere Ermittler hielten gestern eine Sonderanhörung ab, um neue Informationen über diesen mysteriösen Fall zu sammeln.