Brüsseler Bürger können sich in Impfzentren gleichzeitig gegen COVID und Grippe impfen lassen

In den Impfzentren werden beide Impfstoffe gleichzeitig verabreicht. Der Grippeimpfstoff wird standardmäßig in den linken Arm verabreicht, der COVID-19-Impfstoff in den rechten Arm, damit die Nebenwirkungen besser überwacht werden können.

Grippeimpfstoffe sind in allen Apotheken erhältlich, und der Impfstoff ist auch auf ärztliche Verschreibung erhältlich, so dass man von der Erstattungsregelung profitieren kann. Die geimpfte Person erhält in der Impfstelle auch eine Bescheinigung über ihre Grippeimpfung.

Der Grippeimpfstoff kann in den Impfzentren nicht allein verabreicht werden, sondern nur in Kombination mit dem Corona-Impfstoff.