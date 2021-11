Corona-Pass (Covid Safe Ticket) ab dem 1. November in Flandern Pflicht: Das sind ab heute die Regeln

Vor dem Betreten eines Lokals, muss das Covid Safe Ticket von den Inhabern mit einer dazu bereit gestellten App kontrolliert werden. Nicht erforderlich ist der Corona-Pass im Gastronomie-Außenbereich. Wer von dort zur Toilette muss, trägt ab jetzt Maske, muss sich aber nicht ausweisen.

Das Covid Safe Ticket (CST) muss auch für die Teilnahme an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit 200 oder mehr Personen und an Veranstaltungen im Freien mit 400 oder mehr Personen verwendet werden. Mit diesem Pass kann auf die Maske verzichtet werden. Zuvor lag die Schwelle bei 500 Personen für Veranstaltungen in Gebäuden und bei 750 Personen für Veranstaltungen im Freien. Diese belgische Regelung kann jedoch durch die Regionen (Flandern, Wallonien, Brüssel) verschärft werden, was in Brüssel bereits der Fall ist und ab Montag auch in Wallonien der Fall sein wird. In diesen beiden Regionen ist der Corona-Pass Pflicht, sobald eine Veranstaltung 50 Personen in Innenräumen und 200 im Außenbereich zusammenbringt.

Der QR-Code ist auch für Festsäle und Veranstaltungen sowie für Besucher von Krankenhäusern und Pflegeheimen vorgeschrieben. In Flandern können die Gesundheitseinrichtungen das Covid Safe Ticket (CST) auch von Besuchern ab einem Alter von 12 Jahren und zwei Monaten verlangen, da Kinder nicht vor ihrem zwölften Geburtstag geimpft werden können.

Das Covid Safe Ticket (CST) ist nach wie vor Pflicht in Diskotheken und Tanzlokalen.

Seit Freitag ist die CST auch in Kinos vorgeschrieben, da der belgische Filmverband beschlossen hat, die Regelung landesweit zu vereinheitlichen.

Für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, den Schulbesuch, den Weg zur Arbeit, den Besuch von Geschäften, Einkaufszentren und öffentlichen Einrichtungen sowie für Veranstaltungen, die von den örtlichen Behörden genehmigt wurden, ist hingegen kein Covid Safe Ticket (CST) erforderlich. Es gilt dort aber erneut (unter Auflagen) Maskenpflicht.