Hinweis an alle artigen Kinder: Der Nikolaus kommt am 13. November im Hafen von Antwerpen an!

Der 6. Dezember rückt immer näher, und da der Nikolaus ein Mann mit Weitsicht ist, hat er bereits per Telegramm angekündigt, dass er am Samstag, dem 13. November, in unserem Land eintreffen wird. Sein Dampfer wird in Antwerpen anlegen, und zum ersten Mal seit vier Jahren wird der Schutzpatron der Schulkinder vom neu renovierten Antwerpener Rathaus aus zu den Kindern und ihren Eltern sprechen können.