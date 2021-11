Hochbetrieb auf Friedhöfen und in Gartencentern: Chrysanthemen sind nach wie vor beliebt

Traditionell besuchen heute viele Menschen mit ihren Familien den Friedhof und bringen Blumen mit. "Chrysanthemen in verschiedenen Farben sind immer noch sehr beliebt", sagt der Florist Frans Van Uytsel. "Aber in diesem Jahr hat der Verkauf von Chrysanthemen zu früh begonnen, so dass es jetzt sogar einen Engpass gibt. Im Moment gibt es bei uns keine mehr zu kaufen, wir sind komplett ausverkauft."

Zum Glück gibt es viele andere Möglichkeiten, sagt Van Uytsel. "Wir haben 2.000 Blumenkästen für Allerheiligen gekauft, es gibt also eine große Auswahl. Unsere Blumengestecke für die Gräber sind heute sehr beliebt. Die Blumenarrangements mit Rosen verkaufen sich am besten. Kleine Blumenarrangements mit Rosen, Hortensien, Orchideen und anderen Blumen sind das, was die Menschen gerne sehen. Wir stecken sie in Form eines Kranzes oder eines Herzens an. Sehr schön, frisch und fein.“