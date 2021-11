2021 wird ein Spitzenjahr für die Binnenschifffahrt auf dem Albertkanal

Die Corona-Pandemie hatte die Wirtschaft auch in den hiesigen Breitengraden ein Stück weit im Griff, doch der Binnenschifffahrt ist es in den vergangenen Monaten nicht schlechter gegangen, eher im Gegenteil, so Fride Brepoels von „Vlaamse Waterwegen“, dem flämischen Landesamt für Wasserwege: „2021 ist echt ein Rekordjahr. Die ersten 9 Monate des Jahres waren gut für 675.000 Tonnen Waren und Güter, die alleine über den Albertkanal befördert wurden. Und die letzten Monate sehen noch besser aus.“

Es sieht danach aus, dass die Zahlen weiter steigen: „Wir können bald den Albertkanal optimal nutzen. Von den 62 Brücken müssen nur noch 4 erhöht werden. Das passiert nächstes Jahr. Ab 2023 können wir dann mit Schiffen arbeiten, die 4 Lagen Container transportieren können und so können wir uns noch weiter ausbreiten.“