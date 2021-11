250 zusätzliche Ladestationen in der Brüsseler Region ab nächstes Jahr

Nach Angaben von Brüssels Umwelt- und Energieminister Alain Maron (Ecolo) soll die Kapazität der Ladestationen für elektrische Autos bis 2035 auf rund 11.000 Ladestationen in der Region ausgeweitet werden. Im Rahmen des Projekts „charge-brussels“ wurde bisher ein Basisnetzwerk von etwa 250 Ladestationen eingerichtet, doch 2022 wird diese Zahl verdoppelt.

Brüssels Regionalministerin für Mobilität, öffentliche Arbeiten und Verkehrssicherheit, Elke Van Den Brandt (Groen) ergänzte dazu: „Stück für Stück breitet sich Brüssel darauf vor, dass alle Autofahrer, die keine eigene Garage haben, die Möglichkeit erhalten werden, sich ein elektrisches Fahrzeug anzuschaffen.“

Neben den nachhaltigen Mobilitätsalternativen, wie dem Öffentlichen Nahverkehr und der Fahrradinfrastruktur, die in Brüssel immer besser würden, entwickele sich die Hauptstadt-Region in Richtung einer emissionsfreien Fahrzeugflotte, so die Ministerin: „Dies bietet allen eine gesundere Umwelt.“